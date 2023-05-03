منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تعين موعد تدمير كل الأسلحة المعلنة

أعلنت المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية اليوم الأربعاء، أن عملية تدمير عشرات الآلاف من الأطنان من الأسلحة الكيميائية المعلنة حول العالم ستنجز "في غضون أسابيع".

وفي تصريحات صحفية خلال تقديم مختبر جديد ومركز تقني قرب لاهاي، أوضح مدير المنظمة فرناندو أرياس قائلا: "تم تدمير أكثر من 70 ألف طن من أخطر السموم في العالم بإشراف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية".

وأشار إلى أنه سيتم تدمير بقايا أسلحة كيميائية صغيرة مخزنة في الولايات المتحدة "في غضون أسابيع".

وذكرت المنظمة أن "هناك نحو 127 طنا من الأسلحة المعلنة متبقية في منشأتين" تقعان في كولورادو وكنتاكي بالولايات المتحدة.

وأضافت المنظمة التي أنشئت لتنفيذ معاهدة الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام الأسلحة السامة عام 1997: "بعد 26 عاما، يعد هذا إنجازا كبيرا للمنظمة" التي حازت جائزة نوبل للسلام عام 2013.

جدير بالذكر أنه منذ بدء سريان اتفاقية الأسلحة الكيميائية التي تحظر استخدام الأسلحة السامة عام 1997، دمرت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية 72118 طنا من المخزونات التي أعلنت عنها دول في جميع أنحاء العالم.

ويعادل ذلك شحنات نحو 175 طائرة كبيرة وفق منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.

المصدر: "فرانس برس"