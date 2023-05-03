الدفاع الإسرائيلية: إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة (صور)

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب أسلحة مخبأة في أثاث مرسلة من قطاع غزة إلى الضفة الغربية

وفي بيان لها، قالت الوزارة: "أحبطت قوات الأمن التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية اليوم (الأربعاء، 3 مايو 2023) محاولة تهريب أسلحة نارية وكواتم صوت وخراطيش في طريقها من قطاع غزة إلى الضفة".

وأضاف البيان: "أثارت شحنة أثاث من غزة إلى الضفة شكوك الحراس، وكشف الفحص الدقيق عن أنواع مختلفة من الأسلحة النارية المخبأة داخل الأثاث، بالإضافة إلى الخراطيش وكواتم الصوت التي تم تحميلها والتي تمت مصادرتها أيضا".

وأردف البيان: "وفقا للتقديرات الأولية، تم شحن الأسلحة لأغراض "إرهابية" في الضفة الغربية، وتم نقلها إلى قوات الأمن لمزيد من المراجعة".

المصدر: RT