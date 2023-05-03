إعلام إسرائيلي: فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس قرب نقطة عسكرية في بيت لحم (فيديو)

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن شابا فلسطينيا حاول تنفيذ عملية دهس قرب نقطة عسكرية في منطقة الخضر، جنوب مدينة بيت لحم.

وقالت قناة "كان" العبرية: "فلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد عدد من جنود الجيش الإسرائيلي قرب نقطة عسكرية في منطقة الخضر جنوب بيت لحم، وأطلق الجنود النار عليه وأصيب في ساقه".

عاجل | قوات الاحتلال تطلق النار على شاب فلسطيني عند مفترق الخضر جنوب بيت لحم بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس pic.twitter.com/lj0p1vHfYv — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) May 3, 2023

بدورها، قالت القناة السابعة: "وصل فلسطيني بمركبة وأثناء محاولة تفتيشه حاول مهاجمة أحد الجنود وتم إطلاق النار على الجزء السفلي من جسده واعتقاله".

المصدر: RT