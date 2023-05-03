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برلماني روسي: الهجوم على الكرملين مبرر مباشر للحرب وتصفية القيادة الأوكرانية

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برلماني روسي: الهجوم على الكرملين مبرر مباشر للحرب وتصفية القيادة الأوكرانية
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قال النائب في مجلس الدوما الروسي وزعيم حزب "روسيا العادلة" سيرغي ميرونوف، إن محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هي مسوغ لـ "حرب حقيقية" وتصفية قيادة أوكرانيا.

وأضاف ميرنوف في بيان: "هذا مبرر للحرب. لحرب حقيقية والقضاء على النخبة الإرهابية في أوكرانيا. لدينا سبب لنضرب مخابئهم".

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وأشار ميرنوف إلى أنه يمكن أن تكون هناك عدة خيارات لزيلينسكي، بما في ذلك مواجهة محكمة دولية لجرائم الحرب.

وشدد ميرونوف: "بالنسبة إلى زيلينسكي ومجلسه العسكري، يمكن أن تكون هناك ثلاثة خيارات فقط: تكرار مصير هتلر، أو تكرار مصير الإرهابي دوداييف، أو مواجهة المحكمة الدولية لجرائم الحرب والجرائم الأخرى".

وكان الكرملين قد أعلن عن إحباط هجوم أوكراني على الرئيس الروسي، وتوعد بالرد، حيث اعتبرت إدارة الرئاسة الروسية إطلاق النظام الأوكراني طائرات مسيرة على الكرملين عملا إرهابيا مخططا، ومحاولة لاغتيال رئيس الدولة، وتحتفظ بالحق في اتخاذ إجراءات انتقامية أينما وكيفما تراه مناسبا.

المصدر: نوفوستي

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