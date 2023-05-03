رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق: لو أردت بيع الطعام في الساحة الحمراء لفعلت

صرح رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق فرانسوا فيون، الذي يواجه تحقيقا برلمانيا بشأن علاقة مزعومة مع روسيا، بأن بإمكانه "ممارسة أنشطته المهنية كما يشاء".

جاء ذلك في اجتماع للجنة البرلمانية، تم بثه على قناة موقع الجمعية الوطنية الفرنسية، حيث تابع فيون أن بإمكانه أن يفعل ما يشاء، و"لو أراد بيع معجون الطعام في الساحة الحمراء لفعل"، في إشارة إلى حريته في ممارسة أنشطته المهنية.

وكان التحقيق من قبل حزب التجمع الوطني مارين لوبان قد بدأ، فيما تقوم اللجنة البرلمانية برئاسة جان فيليب تانغوي بالتحقيق منذ عدة أسابيع بشأن احتمال تورط فيون في "تدخل سياسي واقتصادي ومالي من قبل دول أجنبية بهدف التأثير أو المساومة على الرأي العام أو المسؤولين أو الأحزاب السياسية في فرنسا". ومن المزمع أن تنهي اللجنة عملها في يونيو المقبل.

وقد أعلن فيون، رئيس الوزراء الأسبق في عهد ساركوزي، 25 فبراير 2022، عن تركه لمجلس إدارة شركات "سيبور" و"زاروبيج نفط" الروسية بسبب الوضع في أوكرانيا، حيث كان رئيس الوزراء الأسبق يشغل منصب عضو مجلس الإدارة في "زاروبيج نفط"، ومنصب مدير مستقل في "سيبور".

المصدر: نوفوستي