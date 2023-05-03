الأمم المتحدة: أكثر من ربع مليار شخص احتاجوا لمساعدات غذائية طارئة العام الماضي

أفادت الأمم المتحدة بأن نحو 258 مليون شخص احتاجوا إلى مساعدات غذائية طارئة في عام 2022، بسبب الصراعات والصدمات الاقتصادية وكوارث المناخ، ارتفاعا من 193 مليونا في العام السابق.

وفي مقدمة هذه النسخة السابعة من "التقرير العالمي حول أزمات الغذاء"، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن هذا الواقع يمثل وصمة عار على جبين الإنسانية لأنها عجزت عن إحراز تقدم نحو القضاء على الجوع والذي يمثل الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

المصدر: "أ ف ب"