باتروشيف: الأفضل للغرب التعاون مع روسيا في العلوم ومكافحة الكوارث بدلا من فرض العقوبات

نصح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، الغرب بعدم ابعاد روسيا عنه بالعقوبات، بل التعاون مع موسكو في العلوم كمخاطر الكوارث الطبيعية التي تهدد جزءا كبيرا من الأرض.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "إن مشكلة حماية السكان والبنية التحتية الاقتصادية من القوة التدميرية للبراكين تتطلب تطوير البحث العلمي في مجال علم البراكين".

وأضاف: "الدول الغربية، التي تزيد بهوس من عدد العقوبات، ينبغي عليها ألا تفصل نفسها عن روسيا بهذه [العقوبات]، بل يجب أن تستمر بالتعاون في المجال العلمي، بما في ذلك الجيولوجيا.. يجب أن تصبح البحوث والإنجازات لصالح التقدم وإنقاذ حياة الناس ملكا للبشرية جمعاء".

وتطرق أمين مجلس الأمن القومي الروسي، إلى وضع بركان يلوستون في الولايات المتحدة، والذي يعتبر أخطر بركان "نائم" في العالم.

وأضاف باتروشيف: "إذا استيقظ [البركان]، فستكون كارثة غير مسبوقة. فهو قادر على الثوران أكثر بآلاف المرات من تلك المعروفة للبشرية. تظهر المراقبة أنه على مر السنين يزداد نشاط البركان، وتقترب الصهارة الموجودة فيه من السطح بسرعة كبيرة. كما أن عدد الزلازل في كالديرا المحيطة به آخذ في الازدياد، حيث يصل إلى ألفي زلزال في العام".

المصدر: نوفوستي