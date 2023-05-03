باتروشيف: الناتو عزز وحداته بالقرب من حدود روسيا

صرح سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، بأن حلف "الناتو" نشر وحدات عسكرية إضافية في أوروبا الشرقية، وعزز تدريب وحداته، وحدث البنية التحتية العسكرية بالقرب من روسيا.

وقال باتروشيف في مقابلة مع صحيفة "إزفستيا" الروسية: "وفقا لخططه، يشدد الغرب باستمرار الضغط السياسي والعسكري والاقتصادي على بلادنا. وقد نشر الناتو وحدات عسكرية إضافية في دول أوروبا الشرقية. ويتمركز حوالي 60 ألف جندي أمريكي في المنطقة".

وأضاف سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي: "لقد قام الحلف بتحديث البنية التحتية العسكرية بالقرب من حدودنا، وزاد من حجم وكثافة التدريب العملياتي والقتالي للقوات. يزود أوكرانيا بالمعدات والأسلحة، وافتتح العشرات من المراكز لتدريب جنود الجيش الأوكراني".

المصدر: نوفوستي