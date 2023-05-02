الحرس الثوري الإيراني: مقتل شخصين وإصابة آخرين بانفجار أحد مراكز الذخيرة في مدينة دمغان

أعلن الحرس الثوري الإيراني مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء الانفجار في أحد مراكز الذخيرة والعتاد التابعة له في مدينة دمغان.

وقال الحرس الثوري في مدينة دامغان: "استشهد اثنان من موظفي هذا المركز وهما "جمال شبستاني" و"علي حسيني"، وأصيب 3 آخرون، بعد انفجار وقع خلال عملية تفكيك ونقل الذخائر المنتهية الصلاحية والعاطلة عن العمل في ضواحي دامغان شمال شرقي إيران".

ومساء يوم الثلاثاء، أعلن الحرس الثوري الإيراني عن وقوع انفجار في أحد مراكز الذخيرة التابعة للحرس في مدينة "دامغان "شمال شرقي البلاد.

وفي التفاصيل، كشفت العلاقات العامة للحرس الثوري في مدينة دامغان في بيان، عن وقوع انفجار أثناء نقل الذخيرة والعتاد بأحد مراكز الذخيرة بأطراف مدينة دمغان.

وأضاف البيان أن التحقيق ما زال جاريا لمعرفة سبب الحادث، لافتا إلى أنه سيتم الاعلان عن التفاصيل في وقت لاحق.

المصدر: "إرنا" + RT