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عقوبات أمريكية - تركية ضد متشددين اثنين مرتبطين بتنظيم القاعدة

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عقوبات أمريكية - تركية ضد متشددين اثنين مرتبطين بتنظيم القاعدة
Legion-Media
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أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن الولايات المتحدة وتركيا فرضتا الثلاثاء عقوبات على اثنين من المتشددين المرتبطين بالقاعدة يعتقد أنهما جمعا أموالا لجماعتين متشددتين تعملان في سوريا

وقررت وزارة الخزانة والمالية التركية تجميد الأصول المالية لشخصين في تركيا مرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين.

ودخل القرار حيز التنفيذ، الثلاثاء، بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار، تم تجميد الأصول المالية لقبلاي صاري وعمر الشيخ، المرتبطان بداعش والقاعدة "لارتكابهما أعمالا تدخل في نطاق جريمة تمويل الإرهاب" وذلك في إطار قانون منع تمويل الإرهاب.

بدورها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنه نتيجة الدراسات التي أجريت بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية تم تجميد الأصول المالية لشخصين تم اكتشاف أنهما يمولان الإرهاب في تركيا والولايات المتحدة.

المصدر: الأناضول

 

المصدر: أسوشيتد برس

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