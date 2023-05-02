إستونيا تشتري طائرات مسيّرة هجومية من إسرائيل بأكثر من 100 مليون يورو

أعلنت وزارة الدفاع الإستونية، توقيع عقد مع شركة إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء (IAI)، لشراء طائرات هجومية مسيّرة بقيمة بلغت أكثر من 100 مليون يورو.

ووفقا لبيان الوزارة: "تم توقيع العقد مع شركة إسرائيل لصناعة الطيران والفضاء (IAI)، لشراء عدد كبير من الطائرات المسيّرة الهجومية. هذه واحدة من أغلى مشتريات الدفاع في إستونيا، بأكثر من مائة مليون يورو".

وقال رئيس الشركة الإسرائيلية بوعز ليفي، في حفل توقيع العقد، حيث تم تقديم نموذج بالحجم الطبيعي للطائرة المسيّرة من طراز Mini Harop: "تعتبر من الجيل الجديد من الطائرات المسيّرة المجهزة بنظام توجيه كهربائي بصري عالي الجودة ليلا ونهارا. وإستونيا شريك استراتيجي للشركة، ويعكس العقد الموقع الثقة المتزايدة والعلاقة بين شركتنا وإستونيا".

وبدوره، أشار وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور، إلى أنه قبل وصول الطائرات الإسرائيلية المسيّرة، سيتم تنفيذ تدريب الجيش الإستوني في كل من إستونيا وربما في إسرائيل.

وشدد بيفكور: "هذا يعني أنه لا يهم أين نتدرب. ما يهم هو أن لدينا هذه القوة، والناس لديهم المعرفة بكيفية التعامل معها".

ووفقا للخدمة الصحفية التابعة للوزارة، ستصل الدفعة الأولى من الطائرات المسيّرة إلى إستونيا في عام 2024.

المصدر: نوفوستي