المفوضية الأوروبية تحظر تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى 5 دول في أوروبا الشرقية

حظرت المفوضية الأوروبية، في الفترة من 2 مايو إلى 5 يونيو، تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى خمس دول في أوروبا الشرقية، بينما سمحت بعبورها إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى.

واتخذت المفوضية الأوروبية إجراءات استثنائية ومؤقتة، لتصدير الحبوب من أوكرانيا، وستدخل الإجراءات حيز التنفيذ في 2 مايو، وستظل سارية حتى 5 يونيو 2023.

وقالت المفوضية الأوروبية إنه "خلال هذه الفترة، يمكن بيع الحبوب المختلفة من أوكرانيا إلى جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء بلغاريا وهنغاريا وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا".

وأشارت المفوضية الأوروبية إن "المنتجات يمكن أن تستمر في النقل بالترانزيت عبر هذه الدول".

وأكدت أن "هذه الدول التزمت برفع الحظر الأحادي على استيراد المنتجات الزراعية من أوكرانيا".

واتفقت المفوضية الأوروبية مع خمس دول في الاتحاد الأوروبي للحد من تصدير القمح والذرة وبذورعباد الشمس من أوكرانيا، في 28 أبريل، وكذلك تزويد المزارعين المتضررين من تكدس الحبوب بمبلغ 100 مليون يورو، مقابل رفع الحظر الأحادي على الاستيراد.

وأرسلت أوكرانيا مذكرات احتجاج إلى بولندا والاتحاد الأوروبي بشأن منع استيراد المنتجات الزراعية، بحسبما ذكره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، أوليغ نيكولينكو، في وقت سابق.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية، إلى أن هناك جميع الأسس القانونية للاستئناف الفوري للصادرات الزراعية الأوكرانية إلى بولندا ورومانيا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا.

إقرأ المزيد

المصدر: تاس