بن غفير يدافع عن مجندة إسرائيلية اعتدت على فلسطينية خلال اعتقالها

دافع وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، عن مجندة أدانتها محكمة إسرائيلية باستخدام العنف غير المبرر ضد فلسطينية خلال اعتقالها في البلدة القديمة بالقدس.

وكتب بن غفير في تغريدة على "تويتر": "من الغريب أن القاضي الذي برأ ضابطة شرطة لكمت صبيا متشددا وادعى أنه يجب فهم أنه "لا يعمل في ظروف محددة"، لم يأخذ في الاعتبار حقيقة أن المجندة نفسها لم تعمل "في ظل هذه الظروف".

وأضاف: "على أية حال، بالنسبة لي، الحكم وهو ليس نهائيا، وليس نهاية خدمة المجندة في الشرطة".

תמוה ששופטת שזיכתה קצין במשטרה שהכה נער חרדי באגרופים וטענה שיש להבין ש"אינו עובד בתנאי מעבדה", לא לקחה בחשבון את העובדה שהלוחמת גם היא לא פעלה "בתנאי מעבדה". מכל מקום, מבחינתי הכרעת הדין - שאינה סופית וחלוטה, לא סוף פסוק של שירות הלוחמת במשטרה ודאי כאשר זוכתה מהעבירות החמורות. pic.twitter.com/sHyqGFNhsX — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) May 2, 2023

وكانت المجندة، قامت بخلع حجاب المرأة والاعتداء عليها، كما قامت بسحلها إلى محطة التوقيف خلال توقيفها.

المصدر: RT