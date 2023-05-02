شارك مئات الروس اليوم الثلاثاء، في وقفة احتجاجية بالقرب من السفارة الأوكرانية في موسكو، بمناسبة الذكرى التاسعة للمأساة في مجلس النقابات العمالية في أوديسا.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أن حوالي 1000 ناشط من منظمة "الحرس الفتي لروسيا االموحدة" و "قوى المتطوعين" شاركوا في هذه الوقفة إحياء للذكرى التاسعة للحريق في مجلس النقابات العمالية في أوديسا، والذي راح ضحته عشرات الشخاص.

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وكتب النشطاء بالشموع "نتذكر"، أمام مبنى السفارة، كما حملوا صورا لمن ماتوا في مجلس النقابات، ووضعوا الزهور في المكان.

وقال المتحدث باسم "الحرس الفتي لروسيا الموحدة"، أنطون ديميدوف إن مسؤولية الماسأة التي وقعت سنة 2014 تقع بالكامل على عاتق السلطات في أوكرانيا.

وأشار إلى أنه بعد مرور 9 سنوات لم يتم التحقيق في جريمة قتل المدنيين هذه ولم تتم معاقبة الجناة.

المصدر: نوفوستي