رئيس مؤسسة الفضاء الأمريكية: يتعين على واشنطن وموسكو التعاون في مجال الفضاء

صرح رئيس Space Foundation الأمريكية توم زيليبور بأن على الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا البحث عن طرق للحفاظ على التعاون في الفضاء في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة.

جاء ذلك في تصريحات لزيليبور الأدميرال المتقاعد من البحرية الأمريكية، لوكالة "نوفوستي" الروسية، حيث تابع أنه يتعين على الولايات المتحدة وروسيا البحث عن طرق للحفاظ على التعاون في قطاع الفضاء في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتصاعدة، وكذلك بناء شراكة جديدة للخمسين عاما المقبلة.

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وأشار زيليبور إلى أن Space Foundation هي منظمة غير ربحية مرموقة مخصصة لتعزيز استكشاف الفضاء إضافة إلى زيادة الوعي بالأحداث الكبرى في الصناعة، مؤكدا على أنه "على الرغم من اختلافاتنا السياسية، فإن حقيقة أننا عملنا واستكشفنا ودرسنا ونعيش معا في الفضاء لما يقرب من نصف قرن سمحت لنا ببناء علاقة تتجاوز سياساتنا. وآمل أن يستمر هذا لأن العلاقات التي تطورت خلال هذا الوقت بين مهندسينا وعلمائنا ورواد الفضاء وغيرهم شكلت عصرا تحوليا في قطاع الفضاء".

ووفقا له، فإن البلدين اليوم "بحاجة إلى إيجاد سبل للحفاظ على العلاقات الحالية مع بناء روابط جديدة لنصف القرن المقبل"، حيث لفت الخبير إلى أن التعاون طويل الأمد بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن محطة الفضاء الدولية أكد على أن الشراكة بين مختلف البلدان هي أفضل طريقة للنجاح في استكشاف الفضاء.

وتابع: "تعتبر التكلفة والتصميم والإدارة لهذا الجهد عبئا يجب مشاركته، لأنه لا يمكن أن يتعامل كل طرف معه بمفرده. وسوف يتطلب الأمر فريقا دوليا من الأفراد الموهوبين من الحكومات والصناعة التجارية لجعل تطلعاتنا حقيقة واقعة للمستقبل".

المصدر: نوفوستي