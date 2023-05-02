بعد ألمانيا.. بولندا قد تطالب روسيا أيضا بتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية

صرح مارتشين بشيداتش رئيس قسم السياسة الدولية بمكتب الرئيس البولندي أندريه دودا في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" بأن وارسو قد تطالب روسيا بتعويضات.

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وتابع بشيداتش، ردا على سؤال حول السبب في عدم مطالبة بولندا لروسيا بتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية: "نعتقد أنه يمكننا بدء حوار مع برلين، لكن مع بوتين، فتلك حضارة مختلفة. وبمجرد تحقيق نجاح مع ألمانيا، يمكن أن تكون الخطوة التالية هي بدء نقاش مماثل مع مضطهد آخر".

ويذكر أن السلطات البولندية تطالب ألمانيا بحوالي 1.3 تريليون دولار كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية، وقد أرسلت وارسو بالفعل مذكرة إلى برلين من خلال وزارة الخارجية البولندية في أوائل أكتوبر 2022، وتلقت رفضا رسميا من ألمانيا في يناير للتفاوض بشأن التعويضات.

كذلك طالبت وارسو من الكونغرس الأمريكي واليونسكو ومجلس أوروبا والأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف "الناتو" المساعدة في الحصول على هذه الأموال.

وترى الحكومة الألمانية أنها دفعت بالفعل تعويضات كبيرة جدا، ولا يوجد سبب للشك في عدم تلقي بولندا هذه المدفوعات عام 1953.

المصدر: نوفوستي