كشف تقرير لشبكة CBC الكندية، عن مصرع اثنين من المرتزقة الكنديين، الذين كانوا يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية في منطقة أرتيوموفسك.

وبحسب القناة، المرتزقة هما كايل بورتر وكول زيلينكو، اللذين خدما سابقا في القوات المسلحة الكندية، وانضما إلى الفيلق الأجنبي في أوكرانيا.

ووفقا لقائدهم، في نهاية أبريل، تم تكليف المرتزقة بمهمة السيطرة على طريق الإمداد في أرتيوموفسك، عندما تعرضت وحدتهم لإطلاق النار، لجأ الكنديون وثلاثة جنود أوكرانيين آخرين على الأقل إلى ملجأ محصن. ومع ذلك، تم توجيه ضربة إلى مكانهم، مما أدى إلى مقتل الجميع.

ولقي ما لا يقل عن خمسة كنديين مصرعهم في الأزمة الأوكرانية، من بينهم بورتر وزيلينكو، وفقا لما ذكرته شبكة CBC.

وفي أبريل 2022، أفيد بأن لجنة التحقيق الروسية ستدرس معلومات وزارة الدفاع الروسية حول مشاركة المرتزقة الأجانب في الأعمال العسكرية إلى جانب أوكرانيا.

وكما ورد في نوفمبر من العام الماضي، في الخدمة الصحفية للجنة التحقيق، اكتشف المحققون الروس أن اختيار المرتزقة للمشاركة في الأعمال العسكرية على جانب كييف يتم بمساعدة موظفي السفارات الأوكرانية في الخارج.

وفي نوفمبر 2022، صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن أكثر من 8 آلاف مرتزق من أكثر من 60 دولة وصلوا إلى أوكرانيا، وأكبر المجموعات جاءت من بولندا والولايات المتحدة وكندا ورومانيا وبريطانيا، على الرغم من حقيقة حظر الكثير من دول العالم قانونيا الارتزاق.

وأشارت إلى أنه، تم القضاء على أكثر من 3 آلاف مقاتل أجنبي في ذلك الوقت، وعاد نفس العدد إلى ديارهم.

المصدر: نوفوستي