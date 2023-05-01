"يونهاب": النائب الأول لوزير خارجية كوريا الجنوبية يزور روسيا قريبا وسط توترات بشأن أوكرانيا

أفادت وكالة "يونهاب" نقلا عن مصادر بأنه من المتوقع أن يقوم النائب الأول لوزير الخارجية الكوري الجنوبي جانغ هو جين بزيارة روسيا قريبا.

ويأتي ذلك بعد اندلاع التوترات بين البلدين عقب اقتراح الرئيس يون سيوك يول بإمكانية تقديم كوريا الجنوبية مساعدات أسلحة لأوكرانيا.

وفق ما نقلت "يونهاب"، فإن جانغ، الذي عمل سفيرا في روسيا حتى أوائل الشهر الماضي، يخطط للقيام برحلة لمدة يومين إلى موسكو في منتصف مايو لتبادل التحيات مع المسؤولين الروس لأنه لم يتمكن من القيام بذلك حيث تولى منصب نائب الوزير أثناء وجوده في زيارة إلى سيئول لحضور مؤتمر رؤساء البعثات الدبلوماسية.

ونقلت "يونهاب" عن مسؤول كبير قوله: "يتم ترتيب هذه الزيارة انطلاقا من احتمال أنه سيكون من الأفضل التأكد من تقديم تحيات الوداع في وقت تم فيه تصنيف كوريا الجنوبية كدولة غير ودية بعد مشاركتها في عقوبات ضد روسيا".

لكن الرحلة تأتي وسط توترات بعد أن أشار يون إلى تحول في سياسة كوريا الجنوبية بتقديم مساعدات غير قتالية فقط لأوكرانيا، فيما حذرت روسيا منذ ذلك الحين من أن تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا سيعني أن سيئول "تتورط في الصراع إلى حد ما" وستمثل "تحركا معاديا لروسيا بشكل علني".

وأشارت "يونهاب" إلى أنه "من المتوقع على نطاق واسع طرح هذه القضية خلال اجتماعات تشانغ مع المسؤولين الروس".

وفي وقت لاحق، قال يون سيوك يول في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إن مسألة تقديم مساعدات أسلحة لأوكرانيا أمر يجب على كوريا الجنوبية أن تفكر فيه مع مراعاة "العديد من العلاقات المباشرة وغير المباشرة بين بلادنا والدول المتحاربة".

المصدر: "يونهاب"