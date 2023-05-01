إدارة السجون الإسرائيلية تقول إنها أحبطت تهريب هواتف للأسرى الفلسطينيين

أعلنت إدارة السجون الإسرائيلية عن "إحباطها عملية تهريب هواتف خلوية إلى الأسرى الفلسطينيين في الضفة الغربية".

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وقال المتحدث باسم إدارة السجون في بيان اليوم الاثنين: "قامت الشرطة وإدارة السجون بعملية خاصة للكشف عن أساليب تهريب الهواتف النقالة إلى داخل السجون، حيث تم في إطارها كشف النقاب عن محطة تهريب تم فيها تحضير وإرسال الهواتف النقالة المهربة".

وأضاف البيان: "قامت وحدات خاصة تابعة لإدارة السجون خلال الأشهر الأخيرة بعملية استخباراتية سرية على ضوء وقوع عدة محاولات لتهريب هواتف نقالة إلى داخل السجون المختلفة".

وتابع: "خلال ساعات الليلة الماضية داهم محققو وحدة تحقيقات الجرائم في منطقة يهودا، بمشاركة قوات خاصة تابعة لإدارة السجون ولجيش الدفاع، شقة في بيت لحم، حيث قاموا بالتفتيش وضبطوا العشرات من الهواتف النقالة وأجهزة أخرى كان من المخطط تهريبها إلى السجون".

وأكد أنه تم اعتقال مشتبه به "وهو قريب لسجين أمني محتجز في منشأة في جنوب البلاد. وتم تحويله إلى ذمة التحقيق في الشرطة".

المصدر: RT