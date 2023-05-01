خروج قطار شحن عن مساره في مقاطعة بريانسك الروسية المحاذية لأوكرانيا (فيديو)

أعلن عمدة مقاطعة بريانسك الروسية، المحاذية للحدود الأوكرانية، أن قطار شحن خرج عن مساره اليوم الاثنين، نتيجة انفجار لم يتم تحديد طبيعته بعد.

وقال عمدة مقاطعة برياسنك، ألكسندر بوغوماز، إن الحادث وقع في منطقة أونيتشا، مشيرا إلى أن الانفجار لم يتسبب في إصابات.

وأدى خروج قاطرات عن السكة الحديد إلى اندلاع حريق، هذا وقد تم تعليق حركة القطارات، وتطويق مكان الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الأوكرانية عمدت أكثر من مرة إلى قصف المناطق الحدودية لروسيا، كما أصبحت محاولاتها لاختراق الأراضي الروسية أكثر تواترا.

وهاجم مسلحون أوكرانيون في وقت سابق مناطق سكنية حدودية في مقاطعتي بريانسك وبلغورود، باستخدام عبوات ناسفة.

المصدر: وكالات