وزارة الدفاع الأوكرانية تثير غضب الهند بعد نشرها صورة كاريكاتورية تسخر من أحد آلهة الهندوس.. (صور)

أثارت السلطات الأوكرانية، موجة استياء كبيرة، بنشرها رسما كاريكاتوريا لأحد آلهة الهند "كالي".

وقال كبير مستشاري وزير الإعلام الهندي كانشان غوبتا، عبر "تويتر"، إن الحكومة الأوكرانية أظهرت وجهها الحقيقي، بنشرها صورة آلهة "الموت الهندوسية كالي"، كجزء من حملة البروباغاندا التي تقودها ضد روسيا.

وكتب غوبوتا: "خلف هذا الزيف يكمن الوجه الحقيقي للحكومة الأوكرانية، وقاموا برسم الآلهة كالي على ملصق دعائي، هذه إهانة لمشاعر آلاف الهندوس المؤمنين".

حيث نشرت وزارة الدفاع الأوكرانية، عبر حسابها في "تويتر"، صورة للآلهة الهندية "كالي"، مع عمود دخان على هيئة تنورة مرفوعة، تشبه تنورة مارلين مونرو، وتم حذفها في وقت لاحق.

ووصف كانشان غوبتا، تصرف وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه هجوم على الآراء الهندوسية، وأشار إلى زيارة نائب وزير الخارجية الأوكراني الأخيرة إلى نيودلهي لطلب الدعم.

ونوه بأن أوكرانيا سخرت من الآلهة كالي بطريقة وقحة تحض على الكراهية، لم تجرؤ أية حكومة أجنبية على فعلها من قبل.

Recently #Ukraine Dy Foreign Minister was in Delhi soliciting support from #India

Behind that fakery lurks the real face of Ukraine Govt. Indian goddess Ma Kali has been caricatured on a propaganda poster.

This is an assault on Hindu sentiments around the world.@UkrembIndhttps://t.co/r84YlsUtZcpic.twitter.com/q7jSG0vGXH — Kanchan Gupta 🇮🇳 (@KanchanGupta) April 30, 2023

المصدر: RT