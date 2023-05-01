نتنياهو: الاحتجاجات ضد الإصلاح الديمقراطي دليل على الديمقراطية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الاحتجاجات ضد الإصلاح القضائي، هي علامة على أن العملية الديمقراطية في إسرائيل "قوية كما كانت دائما".

وفي حديث لشبكة CNN الأمريكية، أعرب نتنياهو عن رفضه ادعاءات جزء من المتظاهرين بأن الحريات الديمقراطية معرضة للخطر، معتبرا أن "الاحتجاجات، التي دفعت مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع لمدة 17 أسبوعا على التوالي للاحتجاج على الخطط، ليست علامة على انهيار الديمقراطية.. إنها علامة على قوة النقاش العام الذي أعمل على حله بأكبر قدر ممكن من الإجماع".

وأضاف: "هناك شيء واحد أضمنه لك، في نهاية هذه العملية، ستبقى إسرائيل، التي كانت ديمقراطية، ديمقراطية، وستظل ديمقراطية قوية".

وفي شرحه للتفكير وراء الإصلاح القضائي، قال إن "إسرائيل فقدت توازنها"، مشيرا إلى أن "التحدي الكبير هو إعادتها إلى التوازن المقبول في معظم الديمقراطيات، دون الذهاب إلى الجانب الذي قد يزيل بالفعل الضوابط والتوازنات على سلطة الأغلبية".

المصدر: i24 news





