تفاصيل الاعتداء بسكين على رجل دين إيراني في قم (فيديو)
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كشف قائد شرطة مدينة قم الإيرانية تفاصيل واقعة الاعتداء على رجل دين في الشارع.
وقال قائد الشرطة اليوم الاثنين إنه: "بعد اصطدام سيارة من نوع طيبه، بشخصين من المارة في شارع شهداء قم، ترجل السائق وهاجم الاثنين بالسكين".
وأوضح: "الأول أصيب بجروح خفيفة، أما رجل الدين فكانت إصابته بالغة، حيث أغمي عليه، وتم إجراء عمليات جراحية له في المستشفي".
وأضاف: "بعد جهود حثيثة من قبل القوات الأمنية والشرطة، تم القبض على المهاجم في مدينة طهران، لكن دوافعه حتي الآن غامضة".
المصدر: RT