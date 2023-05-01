تفاصيل الاعتداء بسكين على رجل دين إيراني في قم (فيديو)

كشف قائد شرطة مدينة قم الإيرانية تفاصيل واقعة الاعتداء على رجل دين في الشارع.

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وقال قائد الشرطة اليوم الاثنين إنه: "بعد اصطدام سيارة من نوع طيبه، بشخصين من المارة في شارع شهداء قم، ترجل السائق وهاجم الاثنين بالسكين".

وأوضح: "الأول أصيب بجروح خفيفة، أما رجل الدين فكانت إصابته بالغة، حيث أغمي عليه، وتم إجراء عمليات جراحية له في المستشفي".

وأضاف: "بعد جهود حثيثة من قبل القوات الأمنية والشرطة، تم القبض على المهاجم في مدينة طهران، لكن دوافعه حتي الآن غامضة".

المصدر: RT