 
مباشر

تفاصيل الاعتداء بسكين على رجل دين إيراني في قم (فيديو)

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/v86a

كشف قائد شرطة مدينة قم الإيرانية تفاصيل واقعة الاعتداء على رجل دين في الشارع.

إقرأ المزيد
"فارس": اعتقال رجل دين أجنبي مثير للفتنة جنوب شرقي إيران

وقال قائد الشرطة اليوم الاثنين إنه: "بعد اصطدام سيارة من نوع طيبه، بشخصين من المارة في شارع شهداء قم، ترجل السائق وهاجم الاثنين بالسكين".

وأوضح: "الأول أصيب بجروح خفيفة، أما رجل الدين فكانت إصابته بالغة، حيث أغمي عليه، وتم إجراء عمليات جراحية له في المستشفي".

وأضاف: "بعد جهود حثيثة من قبل القوات الأمنية والشرطة، تم القبض على المهاجم في مدينة طهران، لكن دوافعه حتي الآن غامضة".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا