ماكنزي: واشنطن تتخلف في القدرة على الدفاع ضد المسيرات الإيرانية (فيديو)

قال القائد السابق للقيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي، إن إيران زادت مخزونها من الطائرات المسيرة، بينما واشنطن وشركاؤها متخلفون في القدرة على الدفاع ضد المسيرات.

وفي كلمة له خلال منتدى سياسي عقده معهد واشنطن لمناقشة قدرات الطائرات المسيرة الإيرانية، والفجوات في الجهود الحالية للحد من انتشارها، قال ماكنزي إنه "على مدى السنوات العشر الماضية، زادت إيران بشكل كبير مخزونها من الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية إلى درجة أنها تفوقت على الدول المجاورة في هذا المجال، أي قدرتها على شن هجوم يطغى على دفاعات هذه الدول".

وأشار إلى أنه "تترتب عن ذلك حصيلة تعادل حربا جوية بمزيج من الأسلحة، حيث يمكن إطلاق الطائرات المسيرة لتدمير أنظمة رادار العدو قبل إلحاقها بهجمات بالصواريخ الباليستية"، معتبرا أنه "حاليا تتخلف الولايات المتحدة وشركاؤها في المنطقة عن قدرتهم على الدفاع بفعالية ضد الطائرات المسيرة".

ولفت إلى أن "ثمة مبدأ بديهي قديم لحرب الأسلحة المختلطة مفاده أن القصف بدون مناورة ليس حاسما، في حين أن المناورة بدون قصف كارثية. ومن هذا المنطلق، لن يكون الصراع الإقليمي مع إيران عبارة عن حرب مناورة تستخدم فيها الدبابات أو قوات المشاة أو قوات الغزو لأن طهران وخصومها المحتملين في الشرق الأوسط لا يشتركون في حدود برية أو يمتلكون قوات استطلاعية تقليدية كبيرة"، مضيفا: "من المرجح أن يكون هذا الصراع حرب قصف يتم فيها استخدام الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية ضد أهداف عسكرية وغير عسكرية. ولكن إذا لم يقترن القصف بالمناورة، ستبقى النتائج الحاسمة بعيدة المنال".

واعتبر ماكنزي أن "طهران تتفوق في الوقت الحالي بأن لديها ميزة مع الطائرات المسيرة.. وأنا شخصيا لدي احترام كبير للإيرانيين وبرنامج الطائرات المسيرة، وصواريخ كروز، والصواريخ الباليستية، لقد قدموا تضحيات كبيرة في السنوات العشر الماضية لبناء تلك الأنظمة".

وقال: في الواقع في رأيي أعتقد أن إيران تعتبر أن قدراتها في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة أعظم ميزات جيشها، وتوليها أهمية تضاهي تلك التي توليها لبرنامج أسلحتها النووية، إن لم تكن تفوقها أهمية. وفي حين أن البرنامج النووي يمثل قدرة مستقبلية محتملة، إلا أن الصواريخ والطائرات المسيرة تمكن إيران حاليا من إيذاء خصومها الإقليميين إذا شاءت".

المصدر: RT + washington institute