تشاووش أوغلو: نواصل حماية حقوق القبارصة الأتراك بما يخص موارد الطاقة

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تواصل حماية حقوق ومصالح القبارصة الأتراك فيما يخص موارد الطاقة في الجزيرة ومحيطها.

وفي تغريدة عبر "تويتر"، أشار تشاووش أوغلو إلى الدعم الذي تقدمه بلاده لجمهورية شمال قبرص التركية "في إطار سياستها الخارجية المبادرة والإنسانية والفعالة"، مبينا أن بلاده تؤكد مع قبرص التركية على أن نموذج الحل القائم على الفيدرالية والذي جربته الجزيرة منذ نصف قرن "لم يعد مناسبا".

وشدد على الدعم القوي الذي تقدمه تركيا لرؤية قبرص التركية بشأن حل الدولتين القائم على المساواة في السيادة مع إدارة جنوب قبرص.

المصدر: TRT