7 سوريين يواجهون اتهامات بالارتباط بمنظمة متطرفة والتحريض على الإرهاب في مالطا

بعد 24 ساعة على توقيفهم، وجهت محكمة في مالطا يوم الأحد، وهي تخضع لحراسة مشدّدة، اتهامات لسبعة سوريين بتشجيع وتدريب آخرين على ارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا.

وقالت شرطة مالطا إنها ألقت القبض على السبعة الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و27 عاما يوم السبت في عملية منسقة مع وكالة الشرطة الأوروبية "يوروبول".

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وقد جرى توجيه اتهامات للمجموعة بالارتباط بمنظمة متطرفة والتحريض على الإرهاب من خلال رسائل عامة وتجنيد أو محاولة تجنيد آخرين لارتكاب أعمال إرهابية وتوجيه آخرين بشأن استخدام المتفجرات أو الأسلحة النارية ومحاولة السفر إلى أوروبا لارتكاب الإرهاب.

وفي المقابل، دفع جميع المتهمين بالبراءة لكن المحكمة قضت في نهاية الجلسة باستمرار حبسهم. ولم يطلب أي منهم الكفالة. كما ويواجه المتهمون عقوبة يصل أقصاها إلى السجن مدى الحياة في حالة إدانتهم.

إلى ذلك، لم يتسنّ حتى الآن الحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه القضية.

المصدر: رويترز