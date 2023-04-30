قديروف يرغب في إنشاء جيش لحماية الشعوب المظلومة

تحدث رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن الرغبة في تشكيل جيش لحماية الشعوب المضطهدة مما يسمى بالدول الديمقراطية.

وقال قديروف: "في الآونة الأخيرة، كنت أفكر أكثر في إنشاء جيش جيد حتى يتمكنوا من الانتقال إلى دول مختلفة وحماية الشعوب التي تنتهك تلك البلدان التي تعتبر نفسها الأكثر ديمقراطية."

وأضاف قديروف أنه يريد فريقا "مدربا بشكل خاص" من الأشخاص من جميع أنحاء العالم، وحسب قوله، يجب أن يكونوا وطنيين مستعدين للتضحية بأرواحهم ليس "من أجل فلس واحد، ولكن من أجل النظام."

وأضاف "هذا طريق صعب للغاية، لكننا نسعى جاهدين لتحقيق ذلك ونمضي قدما".

وفي فبراير، تحدث قديروف عن خطط لتأسيس شركة عسكرية خاصة بعد أن ينهي وظيفته في الخدمة المدنية، ثم أعرب عن ثقته في نجاح لهذا المشروع.

المصدر: نوفوستي