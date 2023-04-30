رغم مناشدة مواطنيها .. كندا تعلن تعليق رحلاتها للإجلاء من السودان

أعلنت وزيرة الدفاع الكندية أنيتا أناند إيقاف بلادها إجلاء أشخاص من قاعدة "وادي سيدنا" الجوية قرب العاصمة السودانية الخرطوم بسبب خطورة الأوضاع هناك واستمرار عدم الاستقرار ميدانيا.

وقالت أناند في مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "بسبب الأوضاع الخطيرة وبالتنسيق مع القرارات التي اتخذها حلفاؤنا، لن يتم القيام بمزيد من رحلات (الإجلاء) الكندية من قاعدة وادي سيدنا الجوية".

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وكشفت الوزيرة أن ما يقرب من 230 كنديا ما زالوا موجودين في السودان، وينشدون المساعدة والحصول على معلومات من وزارة الخارجية الكندية.

وأوضحت أن بلادها سيّرت منذ ذلك الحين 6 رحلات جوية، منها رحلتان يوم أمس السبت، نقلت خلالها ما يقرب من 550 شخصا، وأنّه تم إجلاء نحو 400 كندي ومقيم دائم على متن الطائرات الكندية وطائرات دول حليفة.

هذا وقد أعلنت قيادة القوات المسلحة السودانية قبل ساعات عن موافقتها على طلب تجديد الهدنة المعلنة رغم رصدها الدقيق "لتحركات ونوايا العدو"، مبينة استقرار الموقف العملياتي لقواتها بالعاصمة مع هدوء في ولايات البلاد.

المصدر: رويترز