قال ممثل قوات الأمن الروسية إنها أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في منطقة إنرجودار وتبين أنها مفخخة بمتفجرات من طراز سي-4 تلقتها أوكرانيا من الولايات المتحدة.

وقال ممثل أجهزة الأمن لوكالة ريا نوفوستي: "اليوم، رصدت وحدات القوات المسلحة الروسية في منطقة مدينة إنرجودار طائرة مسيرة معادية وأسقطتها. الطائرة كانت مزودة بألواح متفجرة من طراز "سي 4" حصلت عليها أوكرانيا من الولايات المتحدة".

وأشار: إلى أن هذه المكونات لا يمكن أن تسبب أضرارا كبيرة للمركبات المدرعة، ولكن يمكن استخدامها بشكل فعال ضد المدنيين غير المحميين".

وبالتالي، كان من المخطط استخدام الطائرة المسيرة لشن هجوم إرهابي ضد المدنيين.

المصدر: ريا نوفوستي.