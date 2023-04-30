زيلينسكي يطلع ماكرون على تطورات الأوضاع في الجبهة

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه أطلع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تطورات الوضع في الجبهة وآفاقها في الأشهر المقبلة، وذلك خلال محادثة هاتفية جمعتهما اليوم الأحد.

وكتب زيلينسكي على قناته في "تيليغرام": "خلال محادثة مع الرئيس ماكرون، قدمت الشكر لفرنسا على الدعم الشامل والفعال لأوكرانيا، وأبلغته بالتفصيل عن أحوال الجبهة وآفاق تطورها في مايو ويونيو".

ووفقا لزيلينسكي، فقد ركز أيضا على الاحتياجات الرئيسية للقوات الأوكرانية، وتطرق إلى موضوع التفاعل مع الشركاء الدوليين لتعزيز دعمهم لـ "صيغة السلام" الأوكرانية.

ومن جانبه كرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التزامه بتقديم "كل المساعدة الضرورية الى أوكرانيا لتستعيد سيادتها ووحدة أراضيها"، وفق ما أفاد الإليزيه.

وقالت الرئاسة الفرنسية إنه خلال هذه المشاورات الهاتفية، "تحدث (ماكرون) عن التنسيق الأوروبي على صعيد المساعدة العسكرية بهدف التمكن من تلبية حاجات أوكرانيا على المدى البعيد".

وأضافت الرئاسة الفرنسية أن "الرئيسين تطرقا أيضا الى الاستحقاقات الدولية المقبلة، وسبل إمكان مساهمتها في تكثيف الدعم الدولي لأوكرانيا وتأكيد انتمائها الأوروبي وتعزيز الأمن والاستقرار في أوروبا".

وفي وقت سابق، في قصر الإليزيه، عقب المحادثات بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ورئيس أوكرانيا، قالوا إن فرنسا ستدعم أي حوار من شأنه أن يسهم في إحلال السلام في أوكرانيا.

وقبل ذلك، قال زيلينسكي على قناته في "تيليغرام"، إنه خلال محادثة استمرت حوالي ساعة ونصف الساعة مع ماكرون، ناقش "حاجة" البلد إلى الحصول على ضمانات أمنية قبل الانضمام إلى حلف "الناتو".

المصدر: غازيتا.رو