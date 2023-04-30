عبر سفنها الحربية.. القنصلية الروسية تثمن الدور الكبير للسعودية في إجلاء الروس من السودان

أعلن الناطق الصحفي باسم القنصلية العامة الروسية في جدة بالسعودية روسلان عثمانوف، أن الرياض أجلت عشرات المواطنين الروس من السودان بواسطة سفن حربية.

وقال عثمانوف في مقابلة مع مراسل وكالة أنباء "تاس" اليوم الأحد: "المواطنون الروس لا يمكنهم القيام بالإجلاء بصورة ذاتية. وإنما يتم إخراجهم بواسطة السفن الحربية السعودية. لقد أخذوا هذا الأمر على عاتقهم. تم إخراجهم من مدينة بورتسودان الساحلية، ثم تم نقلهم إلى قاعدة بحرية في ميناء جدّة، وهناك نلتقي بهم".

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وكشف الناطق باسم القنصلية الروسية أن "حوالي 40 روسيا وصلوا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لقد غادر معظمهم بالفعل: بعضهم إلى روسيا، والبعض الآخر إلى دول أخرى، وذلك بالاعتماد على وجهة كل منهم". وأردف عثمانوف أن مواطني روسيا الاتحادية يغادرون إلى وطنهم عبر دول العبور مثل مصر والإمارات وقطر.

وقال: "تقوم المملكة العربية السعودية بإجلاء الأمريكيين ومواطني دول الاتحاد الأوروبي وكذلك روسيا.. في حين تقوم السلطات هناك بتزويد القنصلية العامة لروسيا الاتحادية بمعلومات عن قوائم الأشخاص الذين تم إجلاؤهم خلال ساعات قليلة".

وختم عثمانوف: "من حيث المبدأ، لا يزال الجانب السعودي يتحمل تكاليف الإقامة لمدة يومين في فندق مع تقديم وجبات الطعام. وبعد ذلك، يغادر مواطنو روسيا الاتحادية إلى موسكو. ومن الواضح أنه حتى الآن لا مشاكل تذكر".

المصدر: تاس