"فطيرة كبيرة ويجب تقطيعها".. تصريحات زيلينسكي تفتح باب التندر لدى متابعي "تويتر"

تسببت تصريحات الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بالحيرة لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عندما وصف النزاع مع روسيا بأنه "عبارة عن فطيرة كبيرة ويجب تقطيعها إلى أجزاء".

وفي لقاء صحفي ردد زيلينسكي عبارته التي حيّرت مستخدمي موقع "تويتر" وقال: "الصراع مع روسيا الاتحادية يشبه فطيرة من الحجم العائلي. لا يمكنكم أكلها دون أن يتمزق الفم، إنها دولة كبيرة .. ذات حجم كبير".

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وهنا، حاول بعض المتابعين على "تويتر" إيجاد تفسير لكلماته عبر التعليقات، بينما لجأ آخرون إلى التندر.

وقال حساب Glenny: "هذا مضحك، بلدك حاليا أشبه بفطيرة أكل نصفها".

وكتب L. Shin: "حاذر أن تكسر أسنانك وأنت تأكل هذه الفطيرة".

بينما كتب المتابع Sang-min: "لقد أضحت أوكرانيا ذاتها قطعة من فطيرة، وتقوم الولايات المتحدة حاليا بمضغها، وشرعت فعليا في بصقها مرة أخرى".

وسأل Дин Томас: "ربما ينبغي لم شمل هذه القطعة مع القطع الأخرى، كما تريد موسكو؟".

كما خلصت التعليقات إلى ضرورة عدم أخذ ممثل كوميدي على محمل الجد، وقال متابع: "هذا درس حقيقي للأوكرانيين من أجل المستقبل: لا تأخذوا ممثلا كوميديا على محمل الجد أبدا".

المصدر: نوفوستي