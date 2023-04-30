ارتفاع عدد ضحايا القصف الأوكراني لقرية سوزيمكا الحدودية إلى 4 قتلى

أعلن عمدة مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، عن ارتفاع عدد قتلى القصف الأوكراني الذي استهدف قرية سوزيمكا، إلى 4.

وقال بوغوماز على قناته في تيليغرام، اليوم الأحد، إن فرق الإنقاذ التي تعمل في مكان القصف عثرت على قتيلين آخرين من المدنيين وتم إخراجهما من تحت الأنقاض، ما يرفع عدد الضحايا إلى 4 قتلى، بالإضافة إلى إصابة عدد آخر من المواطنين بعضهم تم نقله إلى المستشفى لتقلي العلاج.

وأشار عمدة المقاطعة إلى أن جميع فرق الإنقاذ تعمل على إزالة أنقاض المنزل المدمر، كما تم فرض حالة الطوارئ في بلدة سوزيمكا.

وقد هاجم الجيش الأوكراني البلدة مرتين خلال الليلة الماضية، وتم تدمير مبنى سكني بالكامل، واثنين آخرين، بشكل جزئي.

المصدر: نوفوستي