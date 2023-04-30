قوات فاغنر: القوات الأوكرانية حاولت تدمير مستودعات الأسلحة السوفيتية في سوليدار

حاولت القوات الأوكرانية، تدمير مستودعات الأسلحة والذخائر التي تم إنشاؤها في ستينيات القرن الماضي، في مناجم الملح في قرية باراسكوفيفكا بالقرب من سوليدار.

وأفاد مقاتلو مجموعة "فاغنر" لوكالة "نوفوستي" الروسية، بأن محاولة القوات الأوكرانية لتدمير تلك المستودعات باءت بالفشل.

وأوضح أحد مقاتلي مجموعة "فاغنر"، أن القوات الأوكرانية قامت بتلغيم جميع المستودعات في سوليدار، عقب بدء العملية العسكرية الخاصة، بهدف تدميرها في وقت لاحق، وقاموا بإخراج جميع الأسلحة التي يحتاجونها، من المستودعات وتركوا الباقي، حتى يحترق كل شي في حال وقوع انفجار.

وأشار المقال، إلى أن المستودعات لا تزال تحتوي على الكثير من الأسلحة الصغيرة والذخائر، منوها باحتوائها على ما لا يقل عن 292 ألف صندوق من رشاشات PPSh، كل صندوق يحتوي على عشر قطع، إضافة إلى أسلحة أخرى.

ونوه بأنه عقب سيطرة مجموعة "فاغنر" على المستودعات، شرع مقاتلو المجموعة بإزالة الألغام، مشيرا إلى ارتكاب القوات الأوكرانية أخطاء تقنية خلال تركيبها، قائلا: "انفجر لغمهم في الأعلى، وانكسرت السلسلة في المستودعات، لذلك لم تنجح، فقد قاموا بتركيبها بسرعة معتقدين بأنها ستنفجر بهدوء، لكنهم ارتكبوا خطأ ما، ففي الممر كان هناك أربعة أطنان ونصف من مادة تي إن تي بالبلاستيت".

وأضاف المقاتل أنه تم وضع مجموعة من الألغام في أجزاء مختلفة من المستودعات تحت الأرض.

المصدر: نوفوستي