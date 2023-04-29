بينهم من دول عربية.. البهائيون من أنحاء العالم يجتمعون في إسرائيل لانتخاب قيادتهم العالمية

يشارك أكثر من ألف مندوب بهائي من أكثر من 170 دولة من أنحاء العالم منذ صباح يوم السبت بجلسات تشاورية في إطار عملية اقتراع بمدينة حيفا الإسرائيلية لانتخاب القيادة العالمية للطائفة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" بأنه للمرة الأولى منذ عقد المؤتمر منذ عام 1960، يشارك في الحدث ممثلون من دول عربية تشمل العراق، وقطر، والسعودية، وسلطنة عمان واليمن.

وبحسب الإعلام العبري، فإن المندوبين من أنحاء العالم سيختارون عن طريق الاقتراع الأعضاء التسعة للهيئة الدولية الإدارية للديانة البهائية-بيت العدل الأعظم، وهي أعلى هيئة إدارية للدين البهائي، مقرها الرئيسي على سفح جبل الكرمل في مدينة حيفا، وبسبب المؤتمر الدولي الثالث عشر للجماعة أغلقت حدائق البهائيين في حيفا وعكا أمام الزوار.

وجرى افتتاح الحدث في حيفا بالصلوات باللغة الانجليزية والعربية، حيث ارتدى المشاركون من أنحاء العالم الأزياء التقليدية للدول التي جاءوا منها.

كما تم افتتاح الحدث بقراءة رسالة وصلت من الطائفة البهائية في إيران، وذكرت الرسالة التي تلتها مقدمة الحفل على المنصة أن "الأرض المظلمة في إيران، ستعود وتضئ من جديد"، وفق ما نقل الإعلام الإسرائيلي.

ولفتت مقدمة الاحتفال إلى أن الزهور على المنصة في الاحتفال مقدمة هدية من الطائفة البهائية في إيران.

وأوضح المجمع البهائي في بيان أن المندوبين يشاركون في جلسات تشاورية على مدار أربعة أيام تمتد من 29 أبريل حتى 2 مايو، وفي يوم الافتتاح يجتمع المندوبون لانتخاب الأعضاء التسعة في بيت العدل الأعظم لمدة خمس سنوات.

جدير بالذكر أن المندوبين الذين يحضرون المؤتمر الدولي هم أعضاء في مجالس الحكم البهائية الوطنية المنتخبة سنويا في بلدانهم، وتقوم هذه المؤسسات، التي يشار إليها باسم المجامع الروحانية الوطنية، بتحفيز وتوجيه ودعم أنشطة الجامعة البهائية ضمن ولاياتها القضائية.

Some 1,250 delegates representing 176 countries around the world assemble in a momentous gathering to elect the Universal House of Justice.https://t.co/pEkDpYiPyz — Baha'i World News Service (@BahaiNews) April 29, 2023

المصدر: "I24"