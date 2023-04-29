زيلينسكي يتحدث عن عقوبات جديدة ضد روسيا

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن بلاده تعد حزمة جديدة من العقوبات ضد الأفراد والكيانات القانونية العاملة في المجمع الصناعي العسكري الروسي.

وأضاف زيلينسكي في رسالة فيديو: "كما نعد قرارات عقوبات جديدة ضد الأفراد والشركات العاملين في المجمع الصناعي العسكري، والكيانات الأجنبية التي تساعد إمداداتها روسيا على إطالة أمد هذا العدوان. سيتم الإعلان عن هذه القرارات في الوقت القريب"، بحسب زعمه.

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وبحسب قوله فإن الأسبوع المقبل سيكون "مهما في الكفاح من أجل العدالة".

وأضاف: "يجري التحضير لعدة خطوات قوية توطد بين الشركاء في الحرب ضد روسيا الاتحادية.

يشار إلى أن "مجموعة يرماك- ماكفول الدولية" التي يرأسها أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، ومايكل ماكفول وهو سفير أمريكي سابق بموسكو، قدّمت خطة جديدة لتشديد العقوبات ضد روسيا.

وفي وقت سابق، أعلن يرماك عن إنشاء هذه المجموعة الاستشارية الدولية، التي تكمن مهمتها في وضع وصياغة مقترحات بخصوص ضمانات أمنية لأوكرانيا، وكذلك خطة عمل لتشديد العقوبات ضد روسيا الاتحادية.

المصدر: نوفوستي