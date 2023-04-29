"فاينانشيال تايمز" تكشف عن فضيحة تطال 20 مدفع "هاوتزر" أرسلتها إيطاليا إلى كييف

نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصدر في وزارة الدفاع الأوكرانية أن مدافع "هاوتزر" الـ20 التي سلمتها إيطاليا لقوات كييف خلال هذا العام 2023، تبين أنها غير ملائمة للعمليات القتالية.

وذكر المصدر للصحيفة اليوم السبت، أن هذه "ليست المشكلة الوحيدة التي ظهرت مع المعدات العسكرية التي تلقتها كييف من حلفائها الغربيين، والتي يجب أخذها في عين الاعتبار عند تقييم استعداد قوات كييف للهجوم المضاد".

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يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، ذكرت مجلة "إيكونوميست" أن طائرات "ميغ-29" التي استلمتها أوكرانيا من بولندا وسلوفاكيا يتم تفكيكها للاستفادة منها كقطع غيار، لأنها غير مهيأة للطيران.

هذا وفي مارس المنصرم، وافقت الحكومة السلوفاكية على نقل 13 مقاتلة "ميغ-29" إلى أوكرانيا.

وعلى التوازي من ذلك، تمت الإشارة بصورة مسبقة إلى أن الطائرات الثلاث التي تم تسليمها لا تحتوي على محركات.

بينما تلقت كييف 4 طائرات مثلها من بولندا، وفي المستقبل القريب ستنقل وارسو 4 طائرات أخرى إلى كييف. فضلا عن أنه تتم مناقشة نقل 6 طائرات "ميغ- 29" بولندية أخرى إلى القوات المسلحة الأوكرانية ، والتي تخضع الآن للصيانة.

المصدر: تاس