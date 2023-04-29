القوات الأوكرانية تقصف مراكز سكنية في جمهورية دونيتسك

أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، أن القوات الأوكرانية قصفت مراكز سكنية في الجمهورية.

وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": "تم تسجيل قصف من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية عند الساعة 3.40 (توقيت موسكو)، على قرية كاترينيفكا - مدينة نيكولسكويه، حيث تم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم. .. وعند الساعة 6.00 أطلقت ثلاث قذائف من عيار 155 ملم على قرية تونكويه- مدينة ياسينوفاتايا".

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كما أفادت الممثلية بأنه في الساعة 4:45 صباحا بتوقيت موسكو، أطلقت القوات الأوكرانية أربع قذائف من عيار 122 ملم على قرية ياكوفليفكا.

يذكر أن الدول الأعضاء في حلف الناتو تستخدم المدفعية ذات عيار 155 ملم. وقامت الولايات المتحدة بتزويد كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة من طراز "إم 777" بعيدة المدى، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية بشكل نشط لقصف المدن التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. كما تم تزويد نظام كييف بمدافع هاوتزر ذاتية الحركة ألمانية من طراز "بي.زيد. إيتش 2000 " وأخرى بولندية من طراز "كراب" وفرنسية من طراز "سيزار"، وتستخدم كافة هذه المدافع قذائف من عيار 155 ملم.

المصدر: سبوتنيك