موسكو تعيد ترميم محطاتها النهرية لاستقبال السفن السياحة.. محطة جديدة تدخل الخدمة (فيديو)

افتتح عمدة موسكو سيرغي سوبيانين، المحطة النهرية الجنوبية، وذلك بعد ترميمها وتوسعتها، ومن المتوقع أن تستقبل أول سفينة سياحية في 5 مايو.

وقال سوبيانين في تصريح أمس الجمعة: "منذ وقت ليس ببعيد، قمنا بترميم المحطة النهرية الشمالية، التي كانت في حالة سيئة لسنوات عديدة. والآن، هي واحدة من أكثر النقاط جاذبية في موسكو بحديقتها وواجهتها المطلة على النهر، وحان الآن دور المحطة المائية الجنوبية".

وتم تجهيز المحطة بكل ما يحتاجه المسافر وتوفير غرف انتظار ومطعم ومقهى ومكاتب لبيع التذاكر ومكاتب لمنظمي الرحلات وأماكن للراحة.

بالإضافة إلى إعادة بناء المبنى، تم تجهيز مناطق رسو قادرة على استقبال السفن من مختلف الفئات.

المصدر: تاس