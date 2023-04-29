شركة "لوكهيد مارتن" تتلقى من البنتاغون طلبات إضافية لشراء طائرات مقاتلة من طراز "إف – 35"

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أنها طلبت 126 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس "إف – 35" من شركة "لوكهيد مارتن" لتلبية احتياجاتها الخاصة وإمداداتها للدول الحليفة بقيمة 7.8 مليار دولار.

وبحسب بيان البنتاغون، كجزء من تنفيذ خيار العقد المبرم مسبقا، حصلت شركة "لوكهيد مارتن" للملاحة الجوية على عقد لإنتاج 81 طائرة من نسخات "إف-35 إيه" و26 مقاتلة "إف-35 بي" و19 من "إف-35 سي".

وأشار البيان إلى أنه تم طلب 77 طائرة لأربعة فروع للجيش الأمريكي، القوات الجوية الأمريكية، البحرية وسلاح مشاة البحرية، والدول الحليفة "فنلندا، إيطاليا، هولندا، بولندا، اليابان، بلجيكا، الدنمارك، وبريطانيا".

وأشار البنتاغون في بيان آخر إلى تلقي شركة "لوكهيد مارتن"، 615.9 مليون دولار إضافية لإنتاج صواريخ هيمارس، وفقا للبنتاغون.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية: "تلقت شركة لوكهيد مارتن إضافة إلى العقد بقيمة 615.96 مليون دولار لإنتاج صواريخ هيمارس"، وأضاف البيان، أنه من المتوقع تنفيذ العقد بحلول يونيو 2026.

المصدر: نوفوستي