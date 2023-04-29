المجلس التشريعي في فلوريدا يسمح لديسانتيس بالترشح للرئاسة الأمريكية

سمح المجلس التشريعي في ولاية فلوريدا الأمريكي لحاكم الولاية رون ديسانتيس بأن يترشح للرئاسة الأمريكية أو منصب نائب الرئيس دون التخلي عن منصبه الحالي.

وكانت تشريعات الولاية تطالب أي شخص في منصب منتخب أن يتركه في حال ترشحه لمنصب أعلى.

وصادق مجلس النواب لولاية فلوريدا على التعديلات القانونية، يوم الجمعة، بـ 76 صوتا مقابل 34، وذلك بعد موافقة مجلس الشيوخ المحلي عليها بـ 28 صوتا مقابل 12.

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ويعفي التعديلات القانونية التي تم إقرارها حاكم الولاية من ضرورة ترك منصبه من أجل الترشح لمنصبي الرئيس الأمريكي أو نائب الرئيس.

ويعتقد أن رون ديسانتيس يعتبر أحد السياسيين الأوفر حظا ليكون مرشحا عن الحزب الجمهوري لخوض انتخابات عام 2024، إلى جانب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

ولم يعلن ديسانتيس عن إطلاق حملته الانتخابية رسميا بعد، ولكن من المتوقع أن يقوم بذلك في مايو المقبل.

المصدر: نوفوستي