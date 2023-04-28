مكتب غوتيريش: الأمين العام بحث مع أردوغان توسيع وتمديد صفقة الحبوب

ذكر مكتب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمين العام بحث مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان توسيع وتمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وجاء في بيان مكتب الأمين العام، أن الجانبين تبادلا خلال اتصال هاتفي "الآراء حول كيفية ضمان تحسين وتوسيع وتمديد المبادرة حول البحر الأسود وتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمانة العامة للأمم المتحدة حول المساعدة في توريد المواد الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية".

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وأشار البيان إلى أن غوتيريش وأردوغان بحثا الوضع السودان أيضا.

يذكر أن الصفقة التي تم عقدها بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا في يوليو الماضي تنص على تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، ورفع القيود عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة.

وأشارت روسيا أكثر من مرة إلى عدم تنفيذ الشرط حول أسمدتها وأغذيتها بشكل كامل.

ومن المتوقع أن ينتهي سريان الصفقة في 18 مايو المقبل بعد أن تم تمديده في مارس الماضي لمدة 60 يوما، حسبما أكدت موسكو.

المصدر: نوفوستي