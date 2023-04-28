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الولايات المتحدة.. مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار في فيلادلفيا (فيديو)

أخبار العالم

الولايات المتحدة.. مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخر بإطلاق نار في فيلادلفيا (فيديو)
Legion-Media
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أفادت قناة "أي بي سي" الأمريكية، نقلا عن السلطات المحلية، بمصرع ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وإصابة شخص آخر في إطلاق نار يوم الجمعة، بفيلادلفيا بولاية بنسلفانيا.

وأشارت الشرطة، بأن الحادث وقع في حوالي الساعة 3:30 مساء، في وسط المدينة بشارع بالميتو.

وأكدت الشرطة، إن الضحايا الثلاثة أعلنت وفاتهم في مكان الحادث، بينما تم نقل الضحية المصاب للمستشفى ولا توجد معلومات عن حالته، ولم ترد معلومات عن اعتقال المشتبه بهم.

ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن أسباب الحادث.

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المصدر: وسائل إعلام أمريكية

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