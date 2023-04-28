بولندا.. صفقة صواريخ بقيمة 2.4 مليار دولار

أشارت وكالة التسلح البولندية، اليوم الجمعة، أن الفرع البريطاني لمجموعة الأسلحة الأوروبية "إم بي دي أي"، سيزود بولندا بصواريخ مضادة للطائرات بقيمة 2.4 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة عن بيان"إم بي دي أي" أن: "الفرع البريطاني للمجموعة سيزود بولندا ب 44 قاذفة، وآيلونشر، ومئات الصواريخ من نوع "سي إيه أم أم"، والمعدات المرتبطة بها في أكبر برنامج اقتناء للدفاع الجوي قصير المدى في أوروبا داخل حلف الناتو".

وأضافت الوكالة أن "قيمة الطلبية تبلغ نحو 1.9 مليار جنيه إسترليني، وسيتم تسليم المعدات العسكرية بين عامي 2025 و2029".

وأشارت أنه "ستغذي منصات الإطلاق والصواريخ 22 بطارية من برنامج الدفاع الجوي البولندي "بيليكا+" بمدى يصل إلى 25 كيلومترا".

ووصف رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، الصفقة بأنها "دفع مهم للأمن الأوروبي الأطلسي"، مشيرا إلى أن بولندا تمتلك أساسا صواريخ "سي إيه أم أم".

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المصدر: أ ف ب