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أوكرانيا تعلن تلقيها منحة بقيمة 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية

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أوكرانيا تعلن تلقيها منحة بقيمة 1.25 مليار دولار من الولايات المتحدة الأمريكية
Globallookpress
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أعلنت كييف اليوم الجمعة تلقيها دفعة من منحة المساعدات الأمريكية والبالغة 1.25 مليار دولار لصالح ميزانية الدولة الأوكرانية لضمان استمرار عمل الدولة في البلاد.

وجاء في بيان المكتب الصحفي لوزارة المالية الأوكرانية اليوم الجمعة: "حصلت ميزانية الدولة اليوم الجمعة 28 أبريل، على أموال المنحة البالغة 1.25 مليار دولار من جانب الولايات المتحدة الأمريكية".

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يشار إلى أنه تم توفير هذا التمويل من خلال الصندوق الاتئماني التابع للبنك الدولي وذلك في إطار برنامج ضمان سير الإدارة العامة والمستدامة في أوكرانيا.

هذا وسيتم استخدام الأموال من أجل توفير مدفوعات المعاشات التقاعدية، وبعض برامج المساعدة الاجتماعية الحكومية، ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمدفوعات لموظفي خدمة الطوارئ الحكومية، بحسبما ذكره بيان وزارة المالية.

المصدر: تاس

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