تطور هام في المعادلة السياسية والانتخابية داخل تركيا

في تطور هام بالمعادلة السياسية والانتخابية التركية، أعلن تحالف العمل والحرية الذي يضم الأحزاب الكردية المعارضة، رسميا، دعم مرشح تحالف الأمة المعارض كمال كيليتشدار أوغلو للرئاسة.

وتحالف الحرية والعمل، التركي المعارض، واسمه بالتركية "Özgürlük ve Emek İttifakı"، يضم بشكل رئيس، حزب الشعوب الديمقراطية الكردي المعارض، الذي يرأسه بشكل مشترك كل من مدحت سانجار وبيرفين بولدان، كما يضم حزب العمال التركي الذي يرأسه أركان باش، وحزب العمل ويرأسه أرجومانت آكدينيز، وحزب الحركة العمالية ويرأسه أركان أوزتورك، وحزب الحرية الاجتماعية ويترأسه باريهان كوجا.

جدير بالذكر أن حزب الشعوب الديمقراطية الكردي، هو أكبر هذه الأحزاب، وهو حزب مؤثر في المعادلة الانتخابية داخل تركيا، إذ يقدّر عدد أصواته بحدود 7 ملايين صوت، وهو ما يعني بحدود 13% من مجموع الناخبين الأتراك.

وانطلقت صباح أمس الخميس، عملية تصويت المواطنين الأتراك خارج البلاد في الانتخابات العامة، الرئاسية والبرلمانية، التي ستجرى داخل تركيا في 14 مايو المقبل.

المصدر: RT