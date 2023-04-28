"واشنطن بوست": المقاتلات التي تسلمتها كييف غير قادرة على منافسة المقاتلات الروسية

كتبت صحيفة "واشنطن بوست" أن المقاتلة MiG-29 التي زودت بولندا وسلوفاكيا القوات الأوكرانية بها غير قادرة على منافسة المقاتلات الروسية.

ووفق الصحيفة نقلا عن مسؤولين وخبراء أوكرانيين، فإن هذه المقاتلات، التي دخلت الخدمة لأول مرة في أوائل الثمانينيات ثم تم تحديثها، لا يمكنها أن تتفوق على المقاتلات الروسية المجهزة بأنظمة رادار وصواريخ أحدث.

ويقول الخبراء للصحيفة إن هذا أحد أسباب التأخير في الهجوم المضاد المرتقب للقوات الأوكرانية.

ويتابع الخبراء أنه في فبراير من العام الماضي، كان سلاح الجو الأوكراني وأنظمة الدفاع الجوية أقل مستوى من الأنظمة الروسية، ومع الإمدادات الجديدة من المقاتلات من غير المرجح أيضا أن يتغير الوضع كثيرا.

وتنقل الصحيفة عن يوري إغنات، ممثل قيادة القوات الجوية الأوكرانية، أن "رادار ميغ لا يعمل لمسافات طويلة، وصواريخها غير قادرة على إصابة أهداف بعيدة المدى. نحن بحاجة إلى أجيال جديدة وحديثة من الطائرات".

المصدر: نوفوستي