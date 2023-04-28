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مقتل 7 مدنيين جراء سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط دونيتسك (فيديو)

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مقتل 7 مدنيين جراء سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط دونيتسك (فيديو)
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أفادت السلطات في جمهورية دونيتسك الشعبية بمقتل 7 مدنيين إثر سقوط صاروخ أصاب حافلة ركاب وسط مدينة دونيتسك.

وقال أليكسي كوليمزين، عمدة مدينة دونيتسك، في منشور، إن صاروخا أوكرانيا أصاب حافلة ركاب أثناء قصف مدينة دونيتسك ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص، وفقا للبيانات الأولية.

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وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل متواصل ويومي الأحياء السكنية والمدنية والبنى التحتية في عموم أرجاء مدينة دونيتسك وضواحيها.

المصدر: نوفوستي

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