نشطاء: عدم كفاءة الجيش الأوكراني تعرض حياة المدنيين للخطر (فيديو)

تناقل نشطاء ووسائل إعلام مقاطع فيديو لاندلاع حرائق بمبنى سكني إثر سقوط شظايا عقب تصدي الدفاعات الأوكرانية لصواريخ وسط تشكيك العامة بعدم كفاءة الجيش الأوكراني وتعريض المدنيين للخطر.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية أنه نتيجة الضربات الصاروخية التي زعموا أنها استهدافات روسية لأومان وسط أوكرانيا ودنيبرو، تصدت الدفاعات الأوكرانية للصواريخ إلا أن شظايا الصواريخ والحطام تفجرت فوق المباني السكنية ما أدى إلى نشوب حرائق هائلة ووقوع ضحايا.

كما تناقل رواد مواقع التواصل الصور وسط تشكيك وتخوف من عدم كفاءة الجيش الأوكراني في التصدي بفاعلية وبالتالي تعريض حياة المدنيين للخطر.

وأعلنت روسيا مرات عدة أنها تستهدف فقط البنى التحتية والمنشآت العسكرية الأوكرانية ومستودعات الأسلحة في أوكرانيا ولا تستهدف الأماكن المدنية، حيث توجه ضربات عالية الدقة وتصيب الأهداف المحددة فقط.

المصدر: RT