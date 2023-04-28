البريد الملكي لبريطانيا يصدر 4 طوابع جديدة بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث

أفادت صحيفة "Guardian" بأن البريد الملكي لبريطانيا أصدر 4 طوابع جديدة وختما بريديا خاصا بمناسبة تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك في ثالث تحديث من نوعه في تاريخ بريطانيا.

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وجاء في بيان صدر عن البريد الملكي لبريطانيا: "إنه ثالث تحديث في التاريخ عندما يقوم البريد الملكي بإصدار طوابع تتويج، وكانت الطوابع السابقة مكرسة لـ (تتويج) جورج السادس والملكة إليزابيث الثانية".

ويظهر أحد طوابع التتويج الجديدة مراسم التتويج المقبلة للملك تشارلز الثالث، فيما تظهر الطوابع الأخرى "أشياء قريبة من قلب الملك".

ويظهر طابع كتب عليه "التنوع والمجتمع" المجتمع البريطاني المتعدد الأديان، فيما يظهر طابع كتب عليه "رابطة الأمم" التجارة العالمية والديمقراطية والسلام، وطابع كتب عليه "الاستدامة والتنوع البيولوجي" - مناظر طبيعية وممارسات زراعية مستدامة.

توفيت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية التي حكمت البلاد خلال أكثر من 70 عاما، في 8 سبتمبر الماضي، عن عمر يناهز 96 عاما. ومن المتوقع أن يتم تتويج ابنها الأمير تشارلز الذي أخذ اسم تشارلز الثالث، في 6 مايو القادم.

المصدر: نوفوستي